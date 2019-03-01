YKS başvuruları nasıl yapılır? Son gün ne zaman?

Üniversite adayları için artık kritik günler... 12 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları için son 5 gün... Yüz binlerce kişi başvurularını tamamladı, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Henüz başvurularını tamamlamayanlar ise YKS başvurularının nasıl yapılacağı konusunda fikir edinmeye çalışıyor. İşte ayrıntılar...

SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2019-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:

Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

DİKKAT:

Eğitim bilgisi: Adayların başvuru ekranına yansıyan eğitim bilgisi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi kaynaklıdır.

1) Eğitim bilgisi MEB e-okul sistemi kaynaklı olan adaylardan bu bilgilerinde güncelleme gereken; son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-okul sistemindeki bilgilerin güncellenme işleminin sınava başvuru süresinden sonra tamamlanabileceği durumlarda bu adaylar, 2018-YKS’ye mevcut bilgileriyle başvuru yapabileceklerdir.

2) Aşağıdaki durumlar, MEB e-okul sistemi dışındadır:

Askeri okullar,

KKTC ortaöğretim kurumları,

MEB’e bağlı olmayan yurt dışı okullar,

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylar. Bu adaylardan ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayanlar veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru esnasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Başvuru tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır. Eğitim bilgisi alanında ekleme/düzeltme/değişiklik vb. taleplere ilişkin Merkezimizce yapılacak işlem bulunmamaktadır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Sınava başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

d) Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar, kılavuzun 2.4. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

e) Sınav Ücretlerinin Yatırılması: Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.6. maddesinde yer almaktadır.

DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

f) Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar:

MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgisi bulunmayan (KKTC, yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylardan başvuru merkezinde başvuru aşamasında eğitim bilgisi değiştirilenlerin Aday Başvuru Formu ekinde diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir.

Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.), aday tarafından doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.av koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden başvurularını yapabilirler.

SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Başvuru ücretinin 7 Mart’a kadar yatırılması gerekiyor. Sadece Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvurulacaksa 50 TL, TYT ile birlikte Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nden (YDT) herhangi birine başvurulacaksa 100 TL yatırılması gerekiyor. Her üç oturuma da başvuru yapılacaksa 150 TL olan başvuru ücretini kılavuzda yer alan banka hesaplarına 7 Mart Perşembe günü mesai bitimine kadar yatırabilir. Başvurunun geçerli olması için sınav ücretinin mutlaka yatırılması gerekiyor.

GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Belirtilen başvuru tarihleri içinde sınava başvuramayanlar 19 Mart’ta ‘geç başvuru günü’nde işlem yapabilecek. Geç başvuruda her oturumun (TYT, AYT, YDT) bedeli 75 TL. Sınav ücretinin mutlaka aynı gün ödenmesi gerekiyor. Sınav ücretini ödemeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacak.

12 Şubat-6 Mart tarihleri arasında YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıranlar, geç başvuru gününde herhangi bir değişiklik yapmayacak.

2018 TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019 YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018 TYT puanını 2019 YKS yerleştirmelerinde kullanabilecek. Ancak bu adayların 2019 YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu. YKS başvuru ücreti olarak da 20 TL yatırmaları gerekiyor. Bu adaylar geç başvuru gününe kalırsa da 30 TL ödeyecek.

TYT SINAV BAŞVURUSU

2018 TYT’de 200 ve üzerinde puan alan bir aday, bu yıl YKS’nin hiçbir oturumuna girmezse, TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilir ve özel yetenek sınavlarına girebilir. Bu adayların 2019 YKS Aday Başvuru Formu’nda yer alan ‘2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. 2018 TYT puanı olmayan veya TYT puanı 200 puanın altında olan adayların, bu seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından engellenecek. Bu seçeneği işaretleyenler, sadece TYT puanlarıyla öğrenci alan bölümleri tercih edebilecek.

2018 TYT puanı 200 ve üzerinde olanlar dışında, TÜBİTAK yarışmalarında sınavsız geçiş hakkı edinenler ve özel yetenek sınavına girecek olanların da 2019 YKS’ye başvurması gerekiyor.

AYT İLE YDT İSTEĞE BAĞLI

YKS, 3 oturumlu bir sınav. Tüm adayların TYT’ye girmesi zorunlu, AYT ile YDT ise isteğe bağlı. 2018 TYT puanı 200 ve üzeri olanlar istedikleri takdirde 2019 TYT’ye girmeden diğer oturumlarına girebilecek. İsterlerse de 2019 TYT’ye girebilirler. 2019 YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla herhangi bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) AYT ve YDT’ye başvurarak katılmaları zorunlu.

YKS BAŞARI SIRASI ŞARTI NEDİR?

2019 YKS için ortaöğretim başarı puanının katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik yapılmadı. Tıp (en düşük 50 bin), hukuk (en düşük 190 bin), mühendislik (en düşük 300 bin), mimarlık (en düşük 250 bin), öğretmenlik (en düşük 300 bin) bölümlerinde başarı sıraları şartı devam ediyor.

SINAV İKİ GÜNDE YAPILACAK

15 Haziran Cumartesi günü TYT saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek. 16 Haziran Pazar günü sabah oturumunda AYT yapılacak. AYT, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra saat 15.35’te YDT olacak. YDT de 120 dakika sürecek.