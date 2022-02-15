Her yıl milyonlarca adayın katıldığı YKS için başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için adayların başvuru işlemlerini belirtilen süreler içinde tamamlarken, normal süre içinde başvuru yapamayan adaylar geç başvuru tarihlerinde de başvuruda bulunuyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? Geç başvuru tarihi ne zaman? İşte, YKS başvuru ekranı ve merak edilen diğer detaylar…

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat Cuma günü itibariyle başladı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek YKS sınavı için adaylar ayrı ayrı başvuruda bulunacaklar.

11 Şubat’ta başlayan 2022 YKS başvuruları ise 7 Mart tarihinde sona eriyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların YKS başvuru ücretini ise en geç 8 Mart tarihine kadar belirtilen bankalara veya internet üzerinden yatırması gerekiyor.

GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2022 YKS geç başvuru tarihleri ise 16-17 Mart olarak belirtildi. Başvurularını geç başvuru tarihleri içinde yapacak adaylar başvuru ücretini de yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecekler.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS sınav başvurusu yapmak isteyen ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi yer alan adaylar, başvuru işlemlerini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler. Fakat, sistemde fotoğrafı bulunmayan adaylar başvuru yapabilmek için başvuru merkezlerine gidecekler.

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşiyor.