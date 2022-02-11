ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden 2022 YKS başvurusuna ilişkin detaylara dikkat çekti. Her yıl milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı (YKS) 2022 yılında haziran ayında gerçekleşecek. Sınav başvuruları ise ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Şubat Cuma günü başlıyor. İşte, 2022 YKS başvurusuna ilişkin ayrıntılar…

2022 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından kamuoyu ile paylaşılan YKS takvimine göre 2022 YKS başvuru işlemleri 11 Şubat 2022 Cuma günü itibariyle başlıyor. YTY, AYT ve TDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek sınavlara katılmak isteyen adaylar, başvurularını 7 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar yapabilecek.

2022 YKS geç başvuruları ise 16-17 Mart tarihlerinde alınacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 YKS başvuru ücreti başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla belli olacak. Geçtiğimiz yıl 90 TL olan YKS başvuru ücretinin bu yıl 110 TL olması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter üzerinden YKS başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada “Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler.” ifadelerini kullandı.

e-Devlet şifresi ve yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde bulunan ‘e-Devlet ile Kayıt Ol’ seçeneğine tıklayarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sisteme kaydolan adaylar, ‘Yeni Başvuru Yap’ seçeneğine tıklayarak başvuru işlemlerini başlatabilecek. Sınava girişlerde HES kodu zorunluluğu olması nedeniyle adayların, HES kodunu başvurudan önce almış olması gerekiyor.

2022 YKS (TYT, AYT VE YDT) NE ZAMAN?

2022 YKS sınavı her yıl olduğu gibi bu yıl da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek.

2022 TYT Başvuru tarihi: 11 Şubat-7 Mart

2022 TYT sınav tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi

2022 TYT sınav açıklanma tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba

2022 AYT Başvuru tarihi: 11 Şubat-7 Mart

2022 AYT sınav tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar

2022 TYT sınav açıklanma tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba

2022 YDT Başvuru tarihi: 11 Şubat-7 Mart

2022 YDT sınav tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar

2022 TYT sınav açıklanma tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba



