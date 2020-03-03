YKS başvurusu için son gün

Üniversite adaylarına, 20 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öğleden sonraki oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden yapabilecek. Bugün başvuru yapamayanlar için 18-19 Mart tarihlerinde geç başvuru tarihi var.