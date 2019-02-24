Yaklaşık iki hafta önce başlayan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurular 6 Mart’a kadar devam edecek. YKS’ye girecek adaylar ‘YKS başvurusu nasıl yapılır?’ ‘YKS ücretleri ne kadar?’ sorularını merak ediyor. İşte YKS ile ilgili detaylar…

6 Mart’a kadar devam eden YKS başvuruları ücret ödemesi için son gün 7 Mart 2019 saat 23.59. Belirtilen takvim içinde başvurmayan adaylar, 19 Mart’ta ‘geç başvuru’dan yararlanabilecek. Her bir oturum için başvuru ücreti 50 TL. Geç başvuruda oturum ücreti 75 TL. Şehit eşi, çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuğu ücret ödemeyecek.

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3 OTURUMLU SINAV

YKS, 3 oturumlu olacak. Birinci oturum TYT, herkes için zorunlu. Adaylar, ikinci oturum AYT’ye ve üçüncü oturum YDT’ye girebilecek. TYT, 15 Haziran 2019 Cumartesi saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek. AYT, 16 Haziran Pazar saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT, 16 Haziran Pazar saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Adayların binalara girişi, sınav başlamadan 15 dakika önce bitecek. Geç gelenler alınmayacak. TYT’de 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik 20 Fen Bilimleri sorusu sorulacak. AYT’de 40 Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1, 40 Sosyal Bilimler-2, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri sorusu sorulacak. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyenler, tüm testleri cevaplayabilecek.

2018 PUANI GEÇERLİ

2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına katılabilecek. Bu adaylardan sadece 2018-TYT puanı ile bir yükseköğretim kurumuna girmeyi planlayanlar da sınav başvurusunda bulunacak.

2019-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla üniversiteye yerleşmek isteyenler, 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile 2019-Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya 2019-Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılmak zorunda.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için 80 sorudan oluşan ayrı soru kitapçığı bulunacak. Adaylar başvuru sırasında bildirdiği yabancı dil testini yanıtlayacak.







