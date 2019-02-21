YKS başvurusunda bu adımlara dikkat

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını okullarından veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav başvuru merkezlerinden yapabilecek. 2019 YKS Kılavuzu’na www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir. YKS başvurusu yapacak üniversite adaylarının şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor:

✔ Lise son sınıfta okuyanlar başvurularını kendi okullarından, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden ve ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden yapabilir. Mezun durumda bulunan adaylar ise ÖSYM aday işlemleri sisteminde yer alan bilgileri güncelse başvurularını bireysel olarak ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapabilecek. Bilgiler güncel değilse, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden başvurularını yapabilirler.

SINAV ÜCRETLERİ

✔Başvuru ücretinin 7 Mart’a kadar yatırılması gerekiyor. Sadece Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvurulacaksa 50 TL, TYT ile birlikte Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nden (YDT) herhangi birine başvurulacaksa 100 TL yatırılması gerekiyor. Her üç oturuma da başvuru yapılacaksa 150 TL olan başvuru ücretini kılavuzda yer alan banka hesaplarına 7 Mart Perşembe günü mesai bitimine kadar yatırabilir. Başvurunun geçerli olması için sınav ücretinin mutlaka yatırılması gerekiyor.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ

✔ Belirtilen başvuru tarihleri içinde sınava başvuramayanlar 19 Mart’ta ‘geç başvuru günü’nde işlem yapabilecek. Geç başvuruda her oturumun (TYT, AYT, YDT) bedeli 75 TL. Sınav ücretinin mutlaka aynı gün ödenmesi gerekiyor. Sınav ücretini ödemeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacak.

✔ 12 Şubat-6 Mart tarihleri arasında YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıranlar, geç başvuru gününde herhangi bir değişiklik yapmayacak.

✔ 2018 TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019 YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018 TYT puanını 2019 YKS yerleştirmelerinde kullanabilecek. Ancak bu adayların 2019 YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu. YKS başvuru ücreti olarak da 20 TL yatırmaları gerekiyor. Bu adaylar geç başvuru gününe kalırsa da 30 TL ödeyecek.

BAŞVURU ZORUNLU

✔ 2018 TYT’de 200 ve üzerinde puan alan bir aday, bu yıl YKS’nin hiçbir oturumuna girmezse, TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilir ve özel yetenek sınavlarına girebilir. Bu adayların 2019 YKS Aday Başvuru Formu’nda yer alan ‘2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. 2018 TYT puanı olmayan veya TYT puanı 200 puanın altında olan adayların, bu seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından engellenecek. Bu seçeneği işaretleyenler, sadece TYT puanlarıyla öğrenci alan bölümleri tercih edebilecek.

✔ 2018 TYT puanı 200 ve üzerinde olanlar dışında, TÜBİTAK yarışmalarında sınavsız geçiş hakkı edinenler ve özel yetenek sınavına girecek olanların da 2019 YKS’ye başvurması gerekiyor.

AYT İLE YDT İSTEĞE BAĞLI

✔ YKS, 3 oturumlu bir sınav. Tüm adayların TYT’ye girmesi zorunlu, AYT ile YDT ise isteğe bağlı. 2018 TYT puanı 200 ve üzeri olanlar istedikleri takdirde 2019 TYT’ye girmeden diğer oturumlarına girebilecek. İsterlerse de 2019 TYT’ye girebilirler. 2019 YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla herhangi bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) AYT ve YDT’ye başvurarak katılmaları zorunlu.

BAŞARI SIRASI

2019 YKS için ortaöğretim başarı puanının katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik yapılmadı. Tıp (en düşük 50 bin), hukuk (en düşük 190 bin), mühendislik (en düşük 300 bin), mimarlık (en düşük 250 bin), öğretmenlik (en düşük 300 bin) bölümlerinde başarı sıraları şartı devam ediyor.

SINAV İKİ GÜNDE YAPILACAK

15 Haziran Cumartesi günü TYT saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek. 16 Haziran Pazar günü sabah oturumunda AYT yapılacak. AYT, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra saat 15.35’te YDT olacak. YDT de 120 dakika sürecek.