2021 YKS ek tercih sonuçlarında son durum binlerce üniversite adayının gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS ek tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Sonrasında ise adayların yerleştikleri yükseköğrenim programına kayıt yaptırmak için önünde 4 günlük bir süre olacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS ek tercih sonuçları 2021 son durum…

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş devam ederken konuyla alakalı olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2021 SON DURUM

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı şu an için belli değil. Ancak, ikinci ek yerleştirmede bir üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrencilerin üniversite kayıtlarını 4-7 Ekim tarihleri arasında yapması gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle YKS ek tercihlerinin en geç 1 Ekim Cuma günü veya hafta sonunda açıklanması bekleniyor.

140 PUAN ALANLAR İKİNCİ EK TERCİHİ NE ZAMAN YAPACAK?

ÖSYM tarafından alınan kararla bu yıl, 140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme ile bir yükseköğrenim programına kayıt yaptırma hakkı elde edecekler. İkinci ek yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" ifadelerini kullandı.