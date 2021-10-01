YKS ek tercihleri, 20-23 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Üniversite kayıtları ise 4-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Belirtilen tarihe çok kısa süre kalması nedeniyle gözler Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? İşte, sonuc.osym.gov.tr 2021 YKS ek tercih sorgulama sayfası ve ek yerleştirmelere ilişkin merak edilen diğer detaylar…

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS ek tercihleri için nefesler tutuldu, ÖSYM’den gelecek açıklama bekleniyor. 1 Ekim Cuma saat 10.30 itibariyle 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANDI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 YKS ek tercih sonuçları, ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Adaylar, şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaptıktan sonra YKS ek tercih sonuçlarını öğrenebilecek.

HALİS AYGÜN'DEN YKS EK TERCİH AÇIKLAMASI

"20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır

Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler

Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"

2021-YKS ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

SONUC.OSYM.GOV.TR 2021 YKS EK TERCİH SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

140 PUAN ALANLAR İKİNCİ EK TERCİHİ NE ZAMAN YAPACAK?

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.