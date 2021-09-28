YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile, ek tercih dönemi 23 Eylül’de sona erdi ve kayıt dönemi 4 Ekim’de başlıyor. Şimdi gözler, “YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtına çevrildi…

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz ÖSYM’den bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte, ek tercih üniversite kayıtlarının 4-7 Ekim tarihlerinde yapılacağı göz önüne alındığında, YKS ek tercih sonuçlarının 4 Ekim Pazartesi gününden önce açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM’den gelen açıklamanın ardından adaylar YKS ek tercih sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl YKS, TYT-AYT baraj puanının düşürülmesiyle 140 puan alan öğrencilere de üniversite tercih hakkı doğmuştu. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılan açıklamayla bu öğrenciler de ek tercihlerini yapabilecek.

Şu an için YKS ek tercihlerinin açıklanması ve ek tercih kayıtlarının tamamlanması bekleniyor. Ek tercihlerinin 4-7 Ekim tarihleri arasında yapılacağı göz önüne alındığında, 140 puan alan öğrencilerin, 7 Ekim tarihinden önce ikinci ek tercih işlemlerini yapamayacağı görünüyor.

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