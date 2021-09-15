YKS ek tercihleri ile ilk yerleştirmede herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemeyen adaylara ikinci bir şans doğacak. 2021 YKS merkezi yerleştirme sonuçları ve üniversite katılarında boş kalan kontenjanlar, ÖSYM bildirildikten sonra YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Peki, YKS ikinci tercihlerde son durum ne?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağına ilişkin net bir tarih açıklanmadı.

2021 YKS İKİNCİ TERCİHLERDE SON DURUM NE?

2021 YKS ikinci tercihlerinin başlaması için, üniversite kayıtlarının sona ermesi bekleniyordu. Böylelikle üniversiteye kayıt hakkı elde eden ancak kaydolmayan öğrencilerden kalan boş kontenjanlar belli olacak.

Bununa birlikte, 2021 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarında boş kalan kontenjanlarda daha önce belli olmuştu. Üniversiteler boş kontenjanları ÖSYM’ye bildirecek ve ek tercihlerin hangi üniversite, hangi bölümlere yapılacağı belli olacak.

Üniversite kayıtları 10 Eylül Cuma günü sona erdi. Bu kapsamda YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının an meselesi olduğu söylenebilir.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

YKS baraj puanının düşürülmesiyle bu yıl 140 puan alanlara da üniversite yolu açıldı. İkinci ek yerleştirme ile Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylarda tercih yapabilecek.

AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.