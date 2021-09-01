YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi ilk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercihte bulunacak. Sonrasında ise 2. Ek tercih süreci başlayacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak? TYT 140 puanların tercih tarihi belli oldu mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek tercihlerinin en zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi tarih verilmedi. Ancak süre. Şu şekilde ilerleyecek:

İlk olarak 2021 YKS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kayıt sürelerinin dolması beklenecek.

Bu süre ise 4 Eylül tarihinde elektronik kayıtların başlamasıyla başlıyor. 10 Eylül tarihinde tüm başvuruların sona ermesiyle de bitiyor.

Üniversite kayıt tarihleri arasında yerleştirildiği programa kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılacak.

Sonrasında ise hem YKS merkezi yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar hem de kayıt yaptırılmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenerek ek tercih için yeni bir kılavuz yayınlanacak.

Ek tercih yapma hakkı bulunan adaylar, belirtilen tarihler aralığında yerleşebilecekleri boş kontenjanlar için ek tercih yapacak.

Bu nedenle üniversite ek tercih işlemlerinin üniversite son kayıt tarihinden yani 10 Eylül tarihinden önce başlaması beklenmiyor.

140 PUANLARIN TERCİH TARİHİ BELLİ OLDU MU?

YKS (TYT-AYT) baraj puanının düşürülmesiyle bu yıl 140 puan alan öğrencilere üniversite yolu açılmıştı. İlk tercihlerin tamamlanmasının ardından şimdi bu adaylar tercih yapmak için gün bekliyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün üniversite yerleştirmeleri hakkında yaptığı açıklamada bu yıla özel 2 ek yerleştirme olacağını belirtti. Eylül ayının ortalarına doğru başlaması beklenen ek yerleştirmelerin sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT 140 puanı olan adaylar ikinci ek yerleştirmede tercih yapabilecekler.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün açıklaması:

"Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. Ek Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı [140, 150) aralığında olan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı [170, 180) aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak. Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek."