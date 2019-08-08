YKS ek tercihleri başladı mı? Üniversite kayıtları ne zaman?

YKS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından sıkça aratılıyor. Sürekli olarak ÖSYM'nin sitesini ziyaret eden adaylar bilgiye ulaşmak adına sıkça "Üniversite kayıtları ne zaman?" sorusuna cevap arıyor. Üniversiteye yerleşen öğrencilerin ise gündemi farklı... Onlar da "Üniversite kayıtları ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS ek yerleştirme tercihleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Aradaki 13 günlük süre ele alındığında bu sene YKS ek yerleştirme tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu. Fakat Üniversite kayıtlarının 19-23 tarihleri arasında alınacak olması nedeniyle ek tercihlerin 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.