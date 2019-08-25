YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Binlerce üniversite adayı bu soruya yanıt arıyor. 70 bin kontenjan için adaylar sabırsızlıkla bekliyor. Gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda.... Peki beklentiler ne yönde?

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS ek yerleştirme tercihleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme tercihleri 13 Eylül'de başlamıştı. Aradaki 13 günlük süre ele alındığında bu sene YKS ek yerleştirme tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlaması bekleniyordu. Fakat Üniversite kayıtlarının 19-23 tarihleri arasında alınacak olması nedeniyle ek tercihlerin 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.