Ek yerleştirme sonrasında boş kontenjan sayısı toplam 224 bin 31 oldu. Merkezi yerleştirmede oluşan 264 bin kontenjana 40 bin aday bulunabildi. Bu durumda bir programa yerleşip de kaydolmaktan vazgeçen 69 bin adayın boşluğu doldurulamadı...

Mine Özdemir Güneli - YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerde 126 bin 354 lisans, 97 bin 677 ön lisans olmak üzere toplam 224 bin 31 kontenjan boş kaldı. Kayıt yaptırmayanlarla birlikte sayı daha da artacak. Merkezi yerleştirme sonrasında kontenjanların 195 bin 304’ü boş kalmıştı, kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla birlikte sayı 264 bin 236’ya yükselmişti. 68 bin 932 adayın yerleştiği halde kayıt yaptırmaktan vazgeçtiği üniversite yerleştirme maratonunda, birinci ek yerleştirme sonunda boş kontenjanları sadece 40 bin 205 aday tercih etti. Bu da vazgeçenlerin yerini dolduracak sayıda adayın bulunamadığını gösteriyor.

DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ DOLMADI

Bu yıl devlet ve vakıf üniversitelerinde kontenjanlarının tamamını dolduran olmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayınladığı tablolara göre birçok gözde üniversitede boş kontenjanlar bulunuyor. Örneğin lisans programlarında Anadolu Üniversitesi’nde 11 bin 140; İstanbul Üniversitesi’nde 3 bin 308, Ankara Üniversitesi’nde 1250; Akdeniz Üniversitesi’nde 413, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 324, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 247, Ege Üniversitesi’nde 245, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da 167, Hacettepe Üniversitesi’nde 110, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 31, Boğaziçi Üniversitesi’nde 29 kontenjan var.

TIP, HUKUK ŞANSI SÜRÜYOR

Tercihlerde üst sıralarda yer alan tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik gibi programların birinci ek yerleştirmede de dolmadığı görülüyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’ın yaptığı açıklamalara göre sayısal puan türünde öne çıkan tıp fakültelerinde 317; diş hekimliğinde 237; eczacılıkta 17; hemşirelikte 707, Eşit Ağırlık’ta ise hukukta 581; psikolojik danışmanlık ve rehberlikte 10 boş kontenjan bulunuyor.

En fazla boş kontenjanın bulunduğu bölümler arasında ise 3 bin 786 ile Tarih; 2127 ile inşaat mühendisliği; 1855 ile Türk Dili ve Edebiyatı; 1822 ile fizyoterapi ve rehabilitasyon; 1522 ile mimarlık; 1456 ile Sanat Tarihi; 1376 ile Radyo, Televizyon ve Sinema; 1311 ile Beslenme ve Diyetetik; 1303 ile İlahiyat yer alıyor.

İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEYE KALDI

Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini yarından itibaren 7 Ekim’e kadar yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye yapacaklar. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim’de alınacak. Kayıtlar tamamlandıktan sonra ikinci ek yerleştirme süreci başlayacak. İkinci ek yerleştirmede hem barajı aşamayanlar şansını deneyecek hem de üniversiteler boş kontenjanlarına öğrenci almaya çalışacak. Genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar, ikinci ek yerleştirmede tercih yapabilecekler.



