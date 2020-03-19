Türkiye YKS geç başvuruları 20 Mart'a kadar uzatıldı

YKS geç başvuruları 20 Mart'a kadar uzatıldı

Türkiye

YKS geç başvuruları 20 Mart'a kadar uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuruları 20 Mart'a kadar uzatıldı.

19 Mart 2020, Perşembe 21:14 Son Güncelleme:
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18-19 Mart olarak açıklanan 2020-YKS geç başvuru günleri, yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla 20 Mart saat 23.59'a kadar uzatıldı. Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" 20 Mart saat 23.59'a kadar geç başvurularını yapabilecek.

AA

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