YKS giriş belgeleri yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 ve 16 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adayların sınava giriş belgelerini yayınladı.

31 Mayıs 2019, Cuma 08:00
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YKS giriş belgeleri yayınlandı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. YKS’nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 16 Haziran’da uygulanacak.

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