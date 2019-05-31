YKS giriş belgeleri yayınlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 ve 16 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adayların sınava giriş belgelerini yayınladı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. YKS’nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 16 Haziran’da uygulanacak.