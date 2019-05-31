YKS giriş belgeleri yayınlandı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. YKS’nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 16 Haziran’da uygulanacak.