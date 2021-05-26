Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak, sonuçlar da 4 Ağustos’ta açıklanacak. Posta Gazetesi'nden Sevim Büyüktaş Demir, ilk kez bu yıl YKS ile tanışacak olan üniversite adaylarının merak ettiklerini, bu işi yıllardır takip eden eğitim uzmanı Salim Ünsal’a sordu ve 10 soruda özetledi.

ÜNIVERSITE SINAVI DIYE ADLANDIRILAN SINAVLAR HANGILERI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı sınav var.

YKS KAÇ OTURUMDAN OLUŞUYOR? YKS'ye KAÇ ÖĞRENCI KATILACAK?

Üniversite sınavlarına ilk kez girecek adaylar için 10 soruda YKSYKS, 3 ayrı oturumda yapılacak. Sınavın ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da yapılacak. 27 Haziran sabah oturumunda AYT, öğlen oturumunda ise YDT uygulanacak. YKS’ye son yıllarda yaklaşık 2.5 milyon öğrenci başvuruyor. Bunların yaklaşık 2 milyon 300 bini TYT’ye, 1 milyon 700 bini AYT’ye ve 130 bini de YDT’ye katılıyor.

YKS 2021 DAĞILIMI NASIL?

Üniversite sınavlarına ilk kez girecek adaylar için 10 soruda YKSYKS’ye başvuranların yaklaşık yüzde 38’i sınava ilk kez girecek 12’nci sınıf öğrencileri. Yüzde 62’lik kısım ise daha önceden liseden mezun olmuş, bu sınava önceden girmiş ya da ilk kez girecek adaylar.

YKS HANGI TESTLERDEN OLUŞUYOR? YKS KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?

Üniversite sınavlarına ilk kez girecek adaylar için 10 soruda YKSTYT’de 4 temel test var. Bu sınav tüm adayların ortak cevaplandıracağı sorulardan oluşuyor. Türkçe ve temel matematik testlerinde 40’ar, sosyal bilimler ve fen bilimlerinde ise 20’şer soru var. Adaylara 135 dakika süre veriliyor. AYT de 4 temel testten oluşuyor ama adaylar istedikleri puan türüne göre testleri cevaplandırıyor. Yabancı dil ve filoloji bölümlerine girecekler ise YDT testine girip 5 farklı dilde sunulan seçenekten bir tanesini cevaplandırıyor. AYT için 180 dakika ve YDT için de 120 dakika süre veriliyor.

ADAYLAR BU SINAVLARDA HANGI KOŞULDA KENDINI BAŞARILI SAYMALI?

Üniversite sınavlarına ilk kez girecek adaylar için 10 soruda YKSYKS’de başarılı olmanın ilk koşulu, puan barajlarını geçebilmek. Bunun için 2 ayrı baraj değeri var. Birincisi TYT’de 150 ve üzerinde puan almak, ikincisi de AYT ya da YDT’de 180 baraj puanını geçmek. Bu iki barajdan an az birini geçen aday tercih yapabiliyor. TYT sorularının yüzde 12-13’ünü yapanlar (120 soruda 15-16 net çıkaranlar) 150 barajını, AYT veya YDT sorularının yüzde 20’sini yapanlar da (puana kaynaklık eden 2 testte 16-17 net çıkaranlar) 180 barajını geçebiliyor

PUAN BARAJLARINI BELİRLEYEN NETLERİN SAYISI YILDAN YILA DEĞİŞİYOR MU?

Evet, çünkü her yılın sorularının zorluk-kolaylık derecesi ve sınava giren aday profilinin başarısı ile oluşan ortalama ve standart sapma değerleri her yıl değiştiği için barajı geçmede bazen 1 net fazla, bazen 1 net daha az gerekebiliyor. Sınav hesaplamasında kullanılan katsayılar sabit olmasına rağmen o katsayıların çarpılacağı değerlerdeki değişkenlikler bu sayıların da değişmesine yol açıyor.

YKS’DE PUAN BARAJINDAN BAŞKA BARAJLAR DA VAR MI?

Evet var. Bu barajlar sınavla ilgili değil, tercihlerle ilgili. Buna sıralama barajı adı veriliyor. Bazı bölümlere girişte adayın yerleştirme sıralamasının bu barajların önünde olması gerekiyor. Tıp sayısal puan türünde ilk 50 binde, diş hekimliği için

ilk 80 binde, eczacılık için ilk 100 binde, mimarlık için ilk 250 binde, mühendisliklerde ise ilk 300 binde olma koşulu var. Hukuk için Eşit Ağırlıklı yerleştirme sırasında ilk 125 binde olmak gerekiyor. Öğretmenliklerin tamamında ise ilk 300 binde olmak tercih için zorunlu koşul.

ADAYLARIN PUAN ALABILMESI IÇIN HERHANGI BIR TESTTEN SORU CEVAPLANDIRMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Önceden 2 test zorunluluğu vardı, şimdi tek teste düşürüldü. TYT’de bir adayın puanının hesaplanabilmesi için ya Türkçe ya da matematik testlerinin en az birinden yarım net çıkarması zorunlu. Nedir yarım net? Diyelim ki matematik testinde 1 doğrunuz ve 2 yanlışınız var. Bu durumda 4 yanlış 1 doğruyu eksilttiği için 2 yanlışla

yarım doğrunuz eksiliyor ve 1 doğrunuzdan yarım eksileni çıkınca sonuçta yarım neti kalmış oluyor ve bu doğrultuda puanınız hesaplanıyor. Türkçe veya matematikten yarım netiniz yok ama sosyal bilimler ve fen testlerinin tamamını doğru yaptınız?

O zaman puanınız hesaplanmıyor. AYT de ise puanınıza kaynaklık eden 2 testin en az birinden yarım net çıkarmanız yetiyor

ADAYLARIN AYT’DE 4 TESTIN HEPSINDE SORU CEVAPLAMA HAKKI VAR MI?

Elbette var. Bazı adaylar sadece tek puan türünden seçim yapabilecekleri gibi bazı adaylar birden çok puan türünden seçim yapacakları için isterlerse AYT’de 4 testin tamamını da yapabilir. Ancak bunun için ek bir süre tanınmıyor

SINAVDA NE TÜR SORULAR ÇIKIYOR?

Üniversite sınavlarına ilk kez girecek adaylar için 10 soruda YKSTYT, ortak bir sınav olduğu için liselerde görülen ortak derslerin ağırlıklı olduğu testlerden ve sorulardan oluşuyor. Daha çok lisenin 9 ve 10’uncu sınıf müfredatını kapsayan sorular oluyor. TYT’de bilgiden ziyade, daha çok yorum ve muhakeme gücünü sorgulayan sorular var. AYT ise alan sorgusunun ön plana çıktığı bir test olduğu için daha çok lisenin 11’inci ve 12’nci sınıflarının konu ve kazanımları sorgulanıyor. TYT’ye göre daha çok bilgiye ihtiyaç duyulan sorulardan oluşuyor