YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
28 Haziran 2020, Pazar 18:34 Son Güncelleme:
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Bakanlık, 18 Haziran’da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, YKS’nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
ANKARA (AA)
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