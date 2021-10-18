YKS ikinci ek yerleştirme uyarısı! ÖSYM duyurdu! Son gün...

YKS ikinci ek yerleştirme için son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci ek yerleştirmeleri için son gün uyarısında bulundu.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BUGÜN BİTECEK

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan hatırlatmada, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri için 18 Ekim 2021'in (bugün) son gün olduğu belirtildi.

Açıklamada, internet aracılığıyla yapılacak tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

DGS TERCİH BAŞVURULARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.