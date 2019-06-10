YKS ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri 30 Mayıs'ta adayların erişimine açıldı. Üniversite adayları nerede sınava gireceklerini öğrendiler. Henüz sınav giriş belgesini edinmeyenler sınavın saat kaçta başlayacağını sorgularken bir yandan da sınavın kaç dakika süreceğini araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

YKS sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi, 30 Mayıs'ta ÖSYM’nin resmî sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden paylaşıldı. Bu siteye girerek ya da aşağıda belirttiğimiz linke tıklayarak, aday şifresi ve T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM YKS sınav giriş yerleri ve belgesine erişebilirsiniz.

YAPILACAK VE TESTLERİN SÜRESİ NE OLACAKTIR?

TYT: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 135 dakika

AYT: 16 Haziran 2019 Pazar, 180 dakika

YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.