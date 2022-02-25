Türkiye YKS öğrencilerine müjde: Belediye tarafından karşılanacak

YKS öğrencilerine müjde: Belediye tarafından karşılanacak

Türkiye

YKS öğrencilerine müjde: Belediye tarafından karşılanacak

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, YKS sınav ücreti konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilere destek vereceklerini açıkladı.

25 Şubat 2022, Cuma 22:54 Son Güncelleme:
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Belediye Başkanı Savcı Sayan, YKS sınavına girmek isteyen ancak ücret konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerin sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını duyurdu. Başkan Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Ağrı merkezde oturan YKS sınavına girmek isteyip de sınav giriş ücreti yatırma konusunda sıkıntı çeken kardeşlerimiz lütfen belediyemize müracaat etsinler. Sınav giriş ücretlerini biz yatıracağız."

İHA

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