Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kaldı. Stresin giderek artması öğrencilerin beslenmesini de etkiliyor. Fakat sağlıklı beslenme stres kontrolü ve sınav konsantrasyonunu artırma konusunda çok önemli. Uzmanlar bu sebeple ebeveynleri YKS'ye girecek öğrencilerin beslenme düzeni ile ilgili uyarıyor. Peki, YKS öncesi neler yapılmalı? İşte YKS öncesi beslenme önerileri…

SINAVA BİR HAFTA KALA BESLENME ÖNERİLERİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan YKS´ye az bir zaman kaldı. Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sınav kaygısı yaşayan öğrencilere beslenmelerinde dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Sınava bir hafta kaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz Özyaral, bu dönemde öğünlere mutlaka bir kase yoğurt tüketilmesi gerektiğini belirtti. Yoğurdun yüksek bir protein kaynağı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özyaral, "Bunun yanı sıra meyve tüketimine de dikkat etmelisiniz. Verdiği enerji seviyesi çok güçlü ve uzun olduğundan günde en az bir elma tüketilmelidir. Hızlı enerji ve uzun süreli enerji depolaması sağlayan fındık, badem, ceviz, fıstık ezmesi ve kaju da bu dönemde tüketilebilir" dedi.

SON 3 GÜN KALA YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, lahana, roka, tere ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin sınava son 3 kala tüketilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Özyaral, şu tavsiyelerde bulundu:

"Yeşil yapraklı sebzeler vitamin ve mineral açısından faydalı ve düşük kalorisinin yanı sıra lezzetlidir. Vücudun en büyük enerji kaynağı ise sudur. Hafifçe, limon, meyve dilimleri ve tarçınla aromalandırılan sular da destekleyicidir. Erkekler günde 10 bardak, kadınlar ise en az 8 bardak su tüketmelidir. Çay, kahve ayrıca yeşil çay ve diğer bitki çayları da zindelik verir, zihin açıklığı sağlayarak yorgunluğu alır. Ancak günlük tüketim 3 fincanı aşmamalıdır. Karpuz ise iyi bir su kaynağı ve enerji artırıcı olması nedeniyle tüketilmelidir."

ODAKLANMADA BİR SAATLİK ARTIŞ SAĞLAR

Humus, nohut, tahin, limon, kırmızıbiberin protein, zeytinyağının ise C vitamini yönünden zenginliğiyle tam bir enerji deposu olduğunu anlatan Prof. Dr. Özyaral, enerji artışı için ev yapımı meyveli ayran, muzlu süt, elma, portakal, havuç, nar suları yada meyve suyu karışımlarının tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Özyaral, bu meyve sularının odaklanmada 45 dakika ile bir saatlik bir artış sağlayacağını da belirtti.