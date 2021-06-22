YKS öncesinde ve YKS’de yapılması gerekenler, hafta sonu gerçekleşecek olan sınav öncesinde sık sık aranıyor. Sınava günler kala hem öğrencilerde hem de ailelerde stres seviyesi artarken, YKS öncesinde ve YKS’de yapılacak basit ama etkili yöntemler, başarının yolunu açıyor…

YKS ÖNCESİNDE VE YKS’DE YAPILMASI GEREKENLER

“DENEME SINAVI ÇÖZMEYE DEVAM EDİN”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, YKS’ye kısa süre kala konu çalışmalarının tamamlandığına ve artık deneme sınavı çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Gülşen’in aktardığı bilgilere göre;

Üniversite adayının yapacağı deneme sınavlarının YKS sınavının gerçekleşeceği saatte başlatılması ve gerçek sınav süresi ile aynı sürede tamamlanması hem biyolojik saati ayarlamak açısından hem de sınav düşüncesinin yerleşmesi açısından önemli bir yer tutuyor.

Diğer yandan deneme sınavlarında çıkan soru hataları nedeniyle adaylar endişeye kapılmamalı. Çünkü henüz YKS sınavına vakit olduğu için adayların eksiklerini tamamlamaları da mümkün.

“OLUMSUZ DÜŞÜNCELERE İZİN VERMEYİN”

Uzman isim, YKS sınavına girecek adaylarda zaman zaman hem sınav anı hem de sınav sonrası için olumsuz düşünceler oluşabileceğini hatırlattı.

Olumsuz düşünceler hakkında da tavsiyede bulunan Gülşen, “Bunları düşünmek yerine başlangıçtan bu zamana kadar kat ettiğiniz mesafeyi aklınızda tutun. Nereden nereye vardığınızı, ne kadar çaba sarf ettiğinizi düşünün. Sınav hakkında olumsuz fikirlerin üretildiği tartışmalardan uzak durun, bu tarz konuşmaların sizlere faydası olmayacağı gibi kaygı düzeyinizi de arttırma ihtimali yüksektir. Odaklanmanız gereken sınav bittikten sonra uzun zamandır sürdürdüğünüz çalışmaların karşılığını alacağınız bir maratonun güzel bir şekilde sona erdiği olmalıdır. Bu rahatlama hissi sizleri motive edecektir.” ifadelerini kullandı.

“BİR RUTİN OLUŞTURUN”

YKS sınavına girecek adaylara sınav günü yapılacaklarla ilgili rutin oluşturması yönünde tavsiyelerde bulunan Gülşen, adayların yapabileceklerini ise şöyle sıraladı:

Belirli bir saatte uyuyup belirli bir saatte uyanın,

Kahvaltınızı belirli bir saatte yapın

Gerçek sınav saatinde deneme çözmeye başlayın…

“SINAVA İKİ GÜN KALA YOĞUN ÇALIŞMALARDAN UZAK DURUN”

Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen sınav gününe kadar çalışmalara yoğun şekilde devam etmenin, sınava yorgun girmeye ve başarının düşmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sınav gününe kadar yoğun çalışmanın, YKS adayının çalışmalarını bitiremediğine ilişkin endişe ve kaygı seviyesinin artmasına neden olacağını kaydeden uzman isim, “Bu nedenle son iki günü kendinizi dinlendirmeye, motive olmaya ayırmalısınız. Bu dönemde bünyeniz hassas olacağından dolayı gıda zehirlenmelerine sebebiyet vermemek adına son iki gün yemeklerinizi evinizde yemeye özen gösterin. Herhangi bir sakatlanma ve yaralanma motivasyonunuzu düşüreceğinden yoğun spordan ve el şakalarından uzak durun” şeklinde konuştu.

KAYGINIZI KONTROL ETMEK İÇİN BUNLARI YAPIN

Sınav başladığı zaman heyecan yaşamanın gayet normal olduğunu vurgulayan Gülşen, sınava giren öğrencinin ilk soruları okuduğu halde anlamayabileceğini, ancak vereceği tavsiyelerin uygulanması halinde bu durumun sınav sonuna kadar devam etmeyeceğini belirtti.

İşte sınav başladığında heyecanı yatıştırmak için yapılması gerekenler…