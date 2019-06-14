YKS saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?

1 yıl boyunca üniversite adayları YKS için hazırlık yaptı. Yarın adaylar dakikalarca test çözecek. Bu önemli sınavı kaçıranların hayalleri suya düşecek ve bir yıl daha hazırlanmak zorunda kalacaklar. Bu nedenle sınava saatler kala adaylar sınavın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Öte yandan hangi belgelerin bulundurulması gerektiği de merak edilen bir başka konu...

YAPILACAK VE TESTLERİN SÜRESİ NE OLACAKTIR?

TYT: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 135 dakika

AYT: 16 Haziran 2019 Pazar, 180 dakika

YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10.15'te gerçekleşecek.

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 15.45'te başlayacak.

GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

YKS sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi, 30 Mayıs'ta ÖSYM’nin resmî sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden paylaşıldı. Bu siteye girerek ya da aşağıda belirttiğimiz linke tıklayarak, aday şifresi ve T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM YKS sınav giriş yerleri ve belgesine erişebilirsiniz.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KALEM, SİLGİ VE SU GÖTÜRMEK SERBEST Mİ?

Üniversite adayları sınavda yanlarına etiketi çıkarılmış su götürebilecek. Kalem, silgi ve kalemtraş gibi araçlar ise ÖSYM tarafından temin edileceği için sınava götürülmesi yasak olacak. Sınava saat ve kolye gibi aksesuarlarla girmek de yasaklar arasında yer alacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HER İHTİMALE KARŞI AÇIK TUTULACAK

Sınav günü kimliklerini kaybeden öğrenciler için nüfus müdürlükleri her ihtimale karşı açık tutulacak.

15 Haziran 2019 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 16 Haziran 2019 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak Nüfus Müdürlüklerinden adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” verilecek.