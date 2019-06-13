YKS 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Sınava sadece 2 gün kaldı. Adayların heyecanı tavan yapmış durumda... Kritik sınava çok az bir süre kala sınavın saat kaçta gerçekleşeceği ve kaç dakika süreceği araştırılıyor. Bir başka merak edilen konu ise YKS sınav giriş belgelerinin nasıl çıkartılacağı...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

YKS sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi, 30 Mayıs'ta ÖSYM’nin resmî sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden paylaşıldı. Bu siteye girerek ya da aşağıda belirttiğimiz linke tıklayarak, aday şifresi ve T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM YKS sınav giriş yerleri ve belgesine erişebilirsiniz.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YAPILACAK VE TESTLERİN SÜRESİ NE OLACAKTIR?

TYT: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 135 dakika

AYT: 16 Haziran 2019 Pazar, 180 dakika

YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10.15'te gerçekleşecek.

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 15.45'te başlayacak.