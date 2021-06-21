2021 Üniversite sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınava girecek üniversite adayları sınava girecekleri yerleri ve sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyorlar. İşte, 2021 YKS sınav giriş yeri sorgulama sayfası ve YKS sınav giriş belgesi hakkında merak edilenler…

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

2 milyonun üzerinde aday bu yıl YKS sınavına girecek. Sınav belgelerinin de açıklanmasıyla artık son dönemece girilmişken, adaylar, sınavda yanlarında bulundurmak zorunda oldukları 2021 YKS sınav giriş belgelerini almak istiyor.

YKS sınav giriş belgeleri ise, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile alınabiliyor.

2021 YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

YKS 2021 NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla gerçekleşecek.