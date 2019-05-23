YKS sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman yayınlanacak? Sınav ne zaman?

YKS sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman yayınlanacak? Sınav ne zaman? Yüz binlerce üniversite adayı haziran ayında sınava girecek. Sınava girmeden önce ise adaylar sınav giriş yerlerini heyecanla bekliyor. Peki sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır?