YKS sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman yayınlanacak? Sınav ne zaman?
Yüz binlerce üniversite adayı haziran ayında sınava girecek. Sınava girmeden önce ise adaylar sınav giriş yerlerini heyecanla bekliyor. Peki sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran tarihleirnde gerçekleşecek. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 15 Haziran, KS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 16 Haziran'da gerçekleşecek. Sınava 3 hafta kaldı ve sınav giriş belgeleri yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı.
Şimdi cevap aranan soru "YKS sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman yayınlanacak?" şeklinde...
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Geçen yıl YKS 30 Haziran'da gerçekleşmiş sınav giriş belgesi ise 20 Haziran'da yayınlanmıştı. 2019 yılının YKS sınav giriş belgelerinin 5 Haziran'da açıklanması bekleniyor.