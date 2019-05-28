YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınava 18 gün kaldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday internette YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? sorularını aratıyor. İşte YKS ile ilgili detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Mart’ta tamamlanmıştı. Sınava 18 gün kaldı. Üniversite hayali kuran adaylar internette sıklıkla YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? sorularını aratıyor. İşte merak edilen soruların cevapları…
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Geçen yıl YKS 30 Haziran'da gerçekleşmiş sınav giriş belgesi ise 20 Haziran'da yayınlanmıştı. 2019 yılının YKS sınav giriş belgelerinin 5 Haziran'da açıklanması bekleniyor.