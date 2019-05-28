YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınava 18 gün kaldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday internette YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? sorularını aratıyor. İşte YKS ile ilgili detaylar…