Üniversite adayları için YKS maratonu başlıyor. Haziran ayında gerçekleştirilen YKS’nin ardından adayların gözü YKS sonuçları ve sonrasında başlayacak tercihlerde. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte YKS’ye ilişkin tüm detaylar…

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı. 15-16 Haziran’da uygulanan, 2,5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı 2019-YKS’nin sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri ise 23-29 Temmuz’da alınacak. 2019-YKS kontenjan toplamlarına ilişkin tablolara yer veren 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ’http://osym.gov.tr’ internet sitesinde yayınlandı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na, 1 Temmuz 2019 tarihine kadar ulaşılabilecek.

Kılavuzun adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandığı belirtilen duyuruda, bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak. 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerektiği kaydedildi.