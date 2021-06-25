Aylardır devam eden YKS maratonunda artık sona gelindi. Üniversite adayları 26 Haziran Cumartesi günü, TYT, 27 Haziran Pazar günü ise AYT ve YDT testlerine katılacak. 2021 YKS sınavına ilişkin detaylar merak edilirken, ÖSYM, yayımladığı YKS sınav kılavuzu ile adayların bilmesi gereken ayrıntılar açıklığa kavuştu…

YKS SINAVI (TYT, AYT, YDT) SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Bilindiği üzere YKS sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda yapılıyor.

2021 TYT 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak 12.30’da sona erecek.

2021 AYT ise 27 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayacak, 13:15'te sona erecek.

2021 YDT ise 27 Haziran Pazar günü saat 15:45'te başlayacak, 17:45'te sona erecek ve böylelikle 2021 YKS sınavı tamamlanmış olacak.

2021 YKS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

TYT sınavında adaylara soruları çözmesi için135 dakika süre tanınacak.

AYT sınavında ise adaylara verilen süre 180 dakika.

YKS’nin son oturumu YDT’de ise adaylara 120 dakika süre verilecek.

YKS’DE HANGİ DERSLERDEN SORULAR ÇIKACAK?

TYT’de; Sosyal Bilimler Testi, Türkçe Testi, Fen Bilimleri ve Testi Temel Matematik Testi yer alacak.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik ile Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2 testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir.

AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SÖZ, SAY ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecekler.

YDT, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca dillerinde yapılacak. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.