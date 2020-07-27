Türkiye YKS sonuçları açıklandı! İşte 2020 YKS sonuçları sorgulama

YKS sonuçları açıklandı! İşte 2020 YKS sonuçları sorgulama

Türkiye

YKS sonuçları açıklandı! İşte 2020 YKS sonuçları sorgulama

ÖSYM milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçlarını açıkladı. ÖSYM takvimine göre 28 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS 2020 sonuçları bu sabah erişime açıldı. Üniversite adayları TYT, AYT ve YDT sonuçlarını ÖSYM sonuç görüntüleme sayfasından görüntüleyebilecek. İşte ÖSYM sonuçları sorgulama ekranı...

27 Temmuz 2020, Pazartesi 08:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

YKS sonucunu öğrenmek için tıklayınız... 

1 gün önce açıklandı

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye, Avrupa'dan daha hızlı toparlanıyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
CHP Kurultayı neden önemli?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Et yiyerek beslenen ‘Sarı kız’ örümceği tedirgin etti