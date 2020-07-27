YKS sonuçları açıklandı! İşte 2020 YKS sonuçları sorgulama
ÖSYM milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçlarını açıkladı. ÖSYM takvimine göre 28 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS 2020 sonuçları bu sabah erişime açıldı. Üniversite adayları TYT, AYT ve YDT sonuçlarını ÖSYM sonuç görüntüleme sayfasından görüntüleyebilecek. İşte ÖSYM sonuçları sorgulama ekranı...
27 Temmuz 2020, Pazartesi 08:53 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.
YKS sonucunu öğrenmek için tıklayınız...
1 gün önce açıklandı
Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.
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