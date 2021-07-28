ÖSYM yaptığı son dakika açıklamasıyla 2021 YKS kapsamında olan TYT, AYT ve YDT sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS sonuçları, puan durumu ve sıralaması 'http://sonuc.ösym.gov.tr' internet adresi üzerinden görüntülenebilecek. İşte, 2021 YKS sonuç sayfası..

2021 YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Sonuçları Açıklandı

26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÜNİCERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, üniversite tercihlerine çevrildi. Konuyla ilgili açıklama ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada;

“26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. 2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.