TYT AYT ve YDT şeklinde 3 oturumda gerçekleşen YKS sonuçları hem öğrenciler hem de aileleri tarafından araştırılıyor. 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar bu sefer de tercih döneminde istedikleri üniversitelere yerleşebilmek için en uygun tercihleri yapmaya çalışacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihler ilgili olarak ÖSYM tarih vermişti.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin paylaştığı takvime göre, YKS sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

TYT AYT VE YDT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam üç sınavdan oluşuyor. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 4 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak. Ancak YKS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor…

2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 Üniversite tercihleri ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 5-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS tercihler ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunun erişime açılmasının ardından yapılabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve bireysel şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra tercihlerini yapabilecek. ÖSYM tercih kılavuzu https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Bununla birlikte, adaylara YKS sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek ve tüm tercih işlemleri tamamen internet üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların hangi üniversite ve hangi bölüme yerleştikleri belli olacak. Üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanan öğrenciler, 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt yaptırmak zorunda olacaklar. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Belirtilen tarihler aralığında kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybetmiş olacaklar.