Türkiye YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu! 2021 YKS sonuçları...

YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu! 2021 YKS sonuçları...

Türkiye

YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu! 2021 YKS sonuçları...

YKS 2021 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. AYT, YDT ve TYT'ye giren öğrenciler dikkat. YKS sonuçları 'http://sonuc.ösym.gov.tr' sitesinden görüntülenecek.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 07:23 Son Güncelleme:
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ÖSYM, 2021 YKS sınav sonuçlarını açıkladı. Bu sabah yapılan açıklamaya göre ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden YKS sonucu sorgulama ekranı üniversite adayı öğrencilerin erişimine açıldı. AYT, YDT ve TYT'ye giren öğrenciler, ÖSYM üzerinden YKS sonuçları, puan durumu ve sıralaması gibi verilere erişebilecek.

2021 YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyordu. ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre 2021 YKS sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar, ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden T.C kimlik numarası ile YKS sonucu görüntüleme işlemini gerçekleştirebilecek. YKS sonuçları sorgulama ekranı ve YKS ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan son duyuru...

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Sonuçları Açıklandı

26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.


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