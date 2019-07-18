YKS sonuçları açıklandı! Şimdi tercih zamanı

Tercihlerin, başarı veya puan sıralamasına göre yapılması gerektiğine dikkat çeken Rehberik Uzmanı Pelin Karahancı, “Sınav sonucunu inceledikten sonra öğrencilerin ilk aklına gelen şey başarı sıralamasına göre mi tercih yapacağız yoksa puana göre mi? Özellikle lisanstan (4-5-6 yıllık) tercih yaparken başarı sıralamasını baz almak gerekiyor. Önlisanstan (2 yıllık) tercih yaparken ise başarı sıralamasına bakıldığı gibi puana göre de tercih yapılabilir” dedi.Heyecanla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları dün açıklandı. Adaylar, sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) ‘sonuc.osym.gov.tr’ sayfasından öğrenebilecek. Adayların sonuç belgelerinde puanlarıyla birlikte başarı sıralarını da yer aldı. Sınav puanlarını öğrenen üniversite adayı binlerce genç, 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacak. Bu yıl adayların devlet ve vakıf üniversitelerinde yerleşebileceği önlisans programlarında 505 bin 517, lisans programlarında 471 bin 291 kontenjan bulunuyor.

HER ŞEY İNTERNETTEN YAPILACAK

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na tercih süresi içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) ‘http://www.osym.gov.tr’ internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

24 TERCİH HAKKI VAR

Ön lisans programlarını tercih edebilmek veya özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT’den en az 150 puan almak gerekiyor. Lisan programları için de 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan şartı bulunuyor. YKS tercihlerini yapacak öğrencilerin 24 tercih hakkı var. Öğrenciler tek bir tercihte de bulunabilirler.

KAYITLAR 19 AĞUSTOS'TA

ÖSYM tarafından kesin bir tarih belirtilmemiş olsa da geçtiğimiz senelerde sonuçlar iki hafta sonra açıklanmıştı. Bu sene kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Dileyen adaylar 19-21 Ağustos 2019’da elektronik kayıtlarını yaptırabilecek.

Tercih yaparken şu hatalardan uzak durun

Puan ve sırası yeterli olsa dahi tek tercih yapmayın.

● Daha alt başarı düzeyinde tercih edebileceğiniz programlar olmasına rağmen tercihi kendi sınırınızda kesmeyin.

● Farklı puan türlerinden yapılan tercihleri teknik olarak doğru sıraya koymaya ve istek sıranıza uygun hale getirmeye çalışın.

● Vakıf üniversitelerinin burs oranları ile yetinmeyip bu oranların reel değerleri hakkında fikir sahibi olun.

● UOLP programlarını ücretsiz bir devlet üniversitesi programı sanmayın.

● Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programları tercih tablolarında aramayın.

● Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları (MTOK) mühendisliklerine öncelikle meslek liselilerin yerleşeceğini unutmayın.

● Kontenjanı sadece KKTC uyruklu öğrencilere açık programları tercih listesinde bulundurmayın.

● Bölümlerin eğitim iş ve istihdam gibi faktörlerine tav olup akademik yetenekleri ve becerileri göz ardı etmeyin.

● Önlisans programlarının akademik kariyer kazandırma becerisine karşı önyargılı yaklaşmayın.

● Açıköğretim programlarına yerleştiğinizde bir sonraki yıl Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) kaybına uğrayacağınızı sakın unutmayın.

● Meslek yüksekokulu tercihini sadece ileride dikey geçiş yapabilme umuduna bağlamayın.

Başarı sırası Barajlarına dikkat

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), aldığı kararla belli programlarda başarı sırası barajı uyguluyor. YKS başvuru kılavuzunda şu barajlar geçerli:

Hukuk: EA en düşük 190 bininci

Mühendislik: SAY en düşük 300 bininci

Mimarlık: SAY en düşük 250 bininci

Tıp: SAY en düşük 50 bininci

Öğretmenlik: İlgili puan türünde en düşük 300 bininci

Başarı sıralaması mı puan sıralaması mı?

Tercihlerin, başarı veya puan sıralamasına göre yapılması gerektiğine dikkat çeken Rehberik Uzmanı Pelin Karahancı, “Sınav sonucunu inceledikten sonra öğrencilerin ilk aklına gelen şey başarı sıralamasına göre mi tercih yapacağız yoksa puana göre mi? Özellikle lisanstan (4-5-6 yıllık) tercih yaparken başarı sıralamasını baz almak gerekiyor. Önlisanstan (2 yıllık) tercih yaparken ise başarı sıralamasına bakıldığı gibi puana göre de tercih yapılabilir” dedi.

TERCİH İÇİN İKİ YENİ UYGULAMA

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen YÖK Atlas’a ‘Meslek Atlası’ ve ‘Tercih Atlası’ listesi modülleri eklendi. Adaylara önlisans ve lisans seviyesindeki olası tüm tercihler ile ilgili tablolara erişim imkanı sağlayan modüllere http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

BİR SORU İPTAL

ÖSYM, YKS’nin Alan Yeterlilik Testi’nde temel soru kitapçığındaki ‘Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1’ testinin 33’üncü sorusunu iptal etti. Soru iptali olduğunda puanlar kalan sorular üzerinden hesaplanıyor. 40 sorunun yer aldığı Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 testi 40 değil, 39 soru üzerinden değerlendirildi.

CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

YKS’deki aday cevapları ve soruların doğru yanıtları 10 gün boyunca ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden incelenebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra, ilgili sınavı ve ‘Cevap Kağıdı Görüntüleme’ ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, aday cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek.

İBB’den ücretsiz tercih danışmanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite tercih döneminde gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. İBB’nin İstanbul’un 12 meydanında gençlere ücretsiz tercih danışma merkezi olacak. İBB Tercih Danışma Merkezleri adayların tercihlerini, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir şekilde yapabilmeleri konusunda destek olacak. Tercih danışma merkezlerinde 168 personel ile 19-29 Temmuz tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verilecek. Merkezlere gelemeyenler için de ‘Alo Tercih Hattı’ kuruldu. Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin çağrısına açık olan 0212 153 00 00 numaralı tercih hattı, 08.30-00.00 saatlerinde hizmet verecek. Ayrıca 153 Beyaz Masa çağrı merkezini arayan engelli veya hasta durumda olan gençlerin evlerine ya da hastanelere gidilerek bu hizmetten yararlanmaları sağlanacak.