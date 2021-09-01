YKS sonuçları açıklandı, üniversiteli olma şansı bitmedi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün paylaştığı verilere göre, 2021-YKS’de tercih yapan adayların yüzde 85.80’i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adayların yüzde 52.02’si ilk üç tercihinden birine, yüzde 27.52’si 1’inci tercihine, yüzde 14.41’i 2’nci tercihine, yüzde 10.09’u 3’üncü tercihine yerleşti.

KAYITLAR 4 EYLÜL’DE

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül’de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül’de yapılacak. Bu süre içinde adayların gereken belgeleri tamamlayarak, yerleştikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak, kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Aksi halde kayıt haklarını kaybederler. Yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların gelecek yıl sınava girdiklerinde ortaöğretim başarı puanları (OBP) yarıya düşecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

EK YERLEŞTİRME FIRSATI

Tercihlerine yerleşemeyen adaylar ‘ek yerleştirme’ ile ikinci kez tercih yapma hakkına sahip olacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, üniversiteler boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ‘ek yerleştirme’ yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS BARAJLARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

YKS tercihleri devam ederken, YKS barajları bu yıla özel düşürülmüştü. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanıyla ön lisans programlarını tercih için baraj 150’den 140’e düştü. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) puanlarıyla lisans tercihi için de baraj 180’den 170’e indirildi. Ancak bu düzenleme ikinci ek yerleştirmede geçerli olacak. İkinci kez yapılacak ek yerleştirmede TYT puanı 140 ve üzerinde olanlar ön lisans, 170 ve üzerinde olanlar da lisans programlarını tercih edebilecek.