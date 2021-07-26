YKS sonuçları hem öğrenciler hem de aileleri tarafından heyecanla bekleniyor. Üniversite sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından adaylar YKS 2021 tercih sürecine girmiş olacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2021 tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan YKS takvimi…

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin resmi internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre, YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS 2021 SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öncelikle bilinmesi gerekiyor ki, YKS’ye katılan adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sınav sonucuna ait tüm bilgilere, ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından ulaşılabilecek. YKS sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr internet adresine giriş yapmaları yeterli olacak.

YKS 2021 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS 2021 tercihleri, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,4 Ağustos tarihinde YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, 5 Ağustos ve 13 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu.

2021 YKS YÜKSEKÖĞRETİM KONTENJANLARI KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 2021 YKS yükseköğretim kontenjanları kılavuzunun 16-26 Temmuz tarihleri arasında erişime açık olacağı duyuruldu.

Bununla birlikte, ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden ulaşılabilecek 2021 YKS yükseköğretim kontenjanları kılavuzunun adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermesi amacıyla yayınlandığı belirtildi.