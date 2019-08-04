YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu..
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Çocuklarımızın geleceği için durmadan çalışıyoruz. YKS sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız" dedi
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından "Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız." açıklamasında bulundu.
Aygün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı.
Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız. #ösymsonuçlarıaçıkla
Unutmadık merak etmeyin #birseyunutmadınmıosym biraz daha sabır.
https://twitter.com/halis_aygun/status/1158110621021421568