YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman?

ÖSYM tarafından 15-16 haziran tarihlerinde YKS gerçekleşti. Sorular ve cevaplar yayımlandı sonaçlara dair bir fikir edinildi fakat net sonuçlar heyecanla bekleniyor.Sonuçlar açıklanmadan önce ise ön bilgi amacıyla kontenjan kılavuzu yayımlandı. Şu sıralar yüz binlerce adayın dilinde "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu var.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 18 Temmuz 2019'da açıklanacak. YKS tercihleri ise 23-29 Temmuz’da alınacak.

ÖSYM'DEN KONTENJAN KILAVUZU AÇIKLAMASI

"2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."