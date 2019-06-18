YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman alınır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT, AYT, YDT) 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşirken soru ve cevapların ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Güzel bir Üniversite hayal eden adaylar, sonuçlara göre bir tercih yapacaklar. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır? Tercihler ne zaman alınır?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINIR?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir başka maraton başlayacak. Başarılı puan alanlar tercihlere odaklanacak. Geçen sene tercih işlemleri 7 Ağustos'ta başlamıştı. Bu sene de tercihlerin aynı zaman diliminde başlaması bekleniyor.