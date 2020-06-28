ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına bu paylaşımın altındaki linklerden ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu hafta sonu 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Saat 10.15'te başlayan AYT sınavı 180 dakika sürdü. Adaylar soruları ve cevapları merakla araştırıyordu.

2020 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2020 TYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS 2020 YDT ALMANCA SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin TYT ve AYT oturumları tamamlandı. Adaylar soru ve cevapları merak ediyor. İşte detaylar.

YKS 2020 AYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YDT 2020 SORU CEVAPLARI



