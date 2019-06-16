İşte YKS yorumları... YKS soruları zor muydu, kolay mıydı?

YKS'de TYT ve AYT sona erdi. Bu yıl da sınava geç kalanlar gündem olurken bazıları da gerekli belgeleri yanında getirmediği için sınava alınmadı. Sınava girenler ise testlerin bitişiyle birlikte bazı sorulara cevap aradı. Bunlardan en bilindikleri ise "YKS zor muydu, kolay mıydı?" şeklindeydi.

YKS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

2019 YKS için binlerce kişi sosyal medya üzerinden yorumlar yaptı. Bu yılki sınavı zor bulan da vardı kolay bulan da... Bzı yorumlarda AYT'nin TYT'den daha kolay olduğu belirtildi. İşte yorumlar...



