İşte YKS yorumları... YKS soruları zor muydu, kolay mıydı?
YKS süreci YDT'nin ardından sona erecek. Üniversite adayları aylardır bu sınava hazırlanıyordu. TYT ve AYT'nin bitişiyle birlikte sınav sorularının zorluğu ve kolaylığı merak edilmeye başlandı. İşte sınav girenlerin konu hakkındaki yorumları...
YKS'de TYT ve AYT sona erdi. Bu yıl da sınava geç kalanlar gündem olurken bazıları da gerekli belgeleri yanında getirmediği için sınava alınmadı. Sınava girenler ise testlerin bitişiyle birlikte bazı sorulara cevap aradı. Bunlardan en bilindikleri ise "YKS zor muydu, kolay mıydı?" şeklindeydi.
YKS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
2019 YKS için binlerce kişi sosyal medya üzerinden yorumlar yaptı. Bu yılki sınavı zor bulan da vardı kolay bulan da... Bzı yorumlarda AYT'nin TYT'den daha kolay olduğu belirtildi. İşte yorumlar...