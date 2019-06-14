YKS taktikleri (Barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor?)

SEVİM BÜYÜKTAŞ DEMİR

sevim.demir@posta.com.tr

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45’te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. AYT’de adaylara 180 dakika YDT’te ise 120 dakika süre tanınacak.

SINAVDA YER ALACAK TESTLER

Adaylara 1’inci oturumolan TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek. AYT’de Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak. AYT’nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. YDT; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

ÖSYM'DEN YENİLİKLER

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yıl sınavla ilgili bazı yeniliklere imza attı. Adaylar ve görevliler yanlarında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava katılabilecek. Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak.

BUNLARA DİKKAT!

✔Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

✔Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın giriş kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.

✔TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların temel matematik testi veya Türkçe testinde en az 0.5 ham puan almış olmaları gerekiyor. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0.5 ham puan almış olmaları lazım.

✔Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası, AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve her bir sınavın son 15 dakikası içerisinde sınav salonunu terk etmeleri yasak.

✔Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

✔Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

✔Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor.