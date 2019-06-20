YKS tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2019-YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." dedi
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YKS sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanacağını, üniversite tercihlerinin de 23-29 Temmuz'da alınacağını duyurdu.
YSK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu http://osym.gov.tr internet sitesinde yayınlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanacağını, üniversite tercihlerinin de 23-29 Temmuz'da alınacağını duyurdu.
TERCİHLER 23-29 TEMMUZ'DA
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu http://osym.gov.tr internet sitemizde yayınlanmıştır.
Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.
DHA