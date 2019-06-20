YKS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2019-YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." dedi

20 Haziran 2019, Perşembe 21:12 Son Güncelleme:
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YKS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YKS sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanacağını, üniversite tercihlerinin de 23-29 Temmuz'da alınacağını duyurdu.

YSK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu http://osym.gov.tr internet sitesinde yayınlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanacağını, üniversite tercihlerinin de 23-29 Temmuz'da alınacağını duyurdu.

TERCİHLER 23-29 TEMMUZ'DA

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu http://osym.gov.tr internet sitemizde yayınlanmıştır.

Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.

DHA

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