YKS tercih sonuçları 2021 bugün açıklanır mı? Gözler ÖSYM’de

“YKS tercih sonuçları 2021 bugün açıklanır mı?” sorusu bugünün belki de en önemli gündem maddesi haline geldi. Üniversite e kayıtları 4 Eylül’de başlayacak. Bu nedenle üniversite yerleştirme sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI 2021 BUGÜN AÇIKLANIR MI?

YKS tercih sonuçları 2021 bugün açıklanır mı sorusuna kesin bir cevap vermek mümkün değil. Ancak yaşanan gelişmeler ve edinilen bilgiler ışığında üniversite yerleştirme sonuçlarının en geç 3 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor.

ÖSYM BAŞKANI’NDAN YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ‘Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.’ ifadelerini kullanmıştı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre; 2021 üniversite elektronik kayıtlar 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında, normal kayıt işlemleri ise 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.