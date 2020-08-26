YKS tercih sonuçları açıklandı, YKS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
ÖSYM tarafından son dakika açıklamasında YKS tercih sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.
26 Ağustos 2020, Çarşamba 12:38 Son Güncelleme:
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ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. YKS tercih sonuçları AİS üzerinden erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
ÖSYM sonuç sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
https://twitter.com/halis_aygun/status/1298553085816721408
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