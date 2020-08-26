Türkiye YKS tercih sonuçları açıklandı, YKS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

YKS tercih sonuçları açıklandı, YKS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Türkiye

YKS tercih sonuçları açıklandı, YKS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

ÖSYM tarafından son dakika açıklamasında YKS tercih sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 12:38 Son Güncelleme:
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ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. YKS tercih sonuçları AİS üzerinden erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

ÖSYM sonuç sayfasına ulaşmak için tıklayınız.



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