Üniversite sınavı sonuçlarını öğrenen adaylar, 5 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında YKS tercih işlemlerini tamamladılar. Şimdi gözler YÖK’ten gelecek açıklamaya çevrildi. Özellikle şehir dışında bir programa yerleşmeyi ümit eden öğrencilerin önünde tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt ve barınacak yer bulma süreci başlayacak. Bu nedenle de YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi büyük önem taşıyor…

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? sorusu özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle bugün sıklıkla soruluyor. Ancak bu paylaşımların veya söylentilerin nereden kaynaklandığı konusunda bir bilgi bulunmuyor. O nedenle böyle bir soruya sağlıklı bir cevap verebilmek mümkün değil.

2021 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 üniversite yerleştirmelerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunuyor. Ancak üniversitelerde kayıtların 1 Eylül, elektronik kayıtların ise 31 Ağustos’ta başlayacağı duyurulmuştu. Belirtilen zamana çok kısa bir süre kalması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının en geç önümüzdeki hafta başına kadar açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden (https://sonuc.osym.gov.tr) erişime açılacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacaklar.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacak ve ek yerleştirme için tercih yapanlardan e ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

Bununla birlikte, ÖSYM tarafından alınan kararla, şehit çocuğu, şehit eşi, gazi, gazi çocukları ve gazi eşlerinden ek yerleştirme ücreti alınmayacak.