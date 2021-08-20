Bu yıl YKS baraj puanının düşürülmesiyle 140 puan alan adaylar da üniversite tercihi yapabilecek. YKS genel yerleştirmelerin ardından ek tercih süreci sonrasında ise bu yıla özel ikinci ek tercih süreci başlayacak ve 140 puan alanlar yapacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 YKS tercih sürecinde bu yıla özel bir uygulama yapıldı ve Cumhurbaşkanının imzasıyla YKS, TYT AYT barajı düşürüldü.

Buna göre, öncelikli olarak TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar, 5 Ağustos tarihi itibariyle YKS tercihlerini yapmaya başladı, 20 Ağustos Cuma günü saat 23.59’da ise son buluyor.

YKS tercih işleminin son bulmasının ardından tercih sonuçları açıklanacak ancak ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak YKS tercih kılavuzunda üniversiteler, elektronik kayıt işlemlerinin 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacağı belirtilmişti. Bu nedenle YKS tercih sonuçlarının en geç Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

2021 ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

Bu sürecin sona ermesinin ardından boş kontenjanların belli olmasıyla bu defa da daha önce tercih yapmamış adaylar için üniversite ek tercih süreci yeniden başlayacak. Son olarak da YKS, TYT AYT barajının düşürülmesiyle üniversite tercih hakkı doğan ve baraj puanının geri çekilmesiyle üniversite yolu açılan adaylar için ikinci ek tercih süreci başlayacak.

YKS’DE 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

2021 YKS tercih sürecinde genel ve ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için ikinci bir ek yerleştirme süreci başlayacak.

YKS baraj puanının düşürülmesinin ardından tercih hakkı doğan ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

YKS genel yerleştirme, ek yerleştirme ve bu yıla özel ikinci ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak ancak ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.