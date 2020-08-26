YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Ağustos itibari ile üniversitelerin kayıtları başlayacak. Adaylar ise merakla 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklamasını bekliyor. YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaparken son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor.

Konuya ilişkin ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek önümüzdeki hafta sonuçların açıklanacağını söyledi. Aygün açıklamasında, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Ek tercihler zaman yapılacak?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.