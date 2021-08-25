2021 üniversite tercihlerinin açıklanması için artık çok kısa bir süre kaldı. YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından öğrencileri kayıt süreci bekliyor. Şehir dışında bir programa yerleşecek öğrenciler ayrıca KYK yurtlarına yerleşmek için de efor sarf edecek. Akademik takvimin başlamasına sayılı günler kala da YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 üniversite tercihleri ne zaman açılanacak? aramaları da haliyle doruğa çıktı…

2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇILANACAK?

2021 üniversite tercihlerinin ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Ancak eylül ayına ve akademik takvimde belirtilen üniversite kayıt tarihlerinin başlamasına kısa süre kalması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

2021 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 üniversite kayıtları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Herhangi bir üniversite programına kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler, elektronik kayıtlarını 4-8 Eylül 2021 tarihlerinde, normal kayıtlarını ise 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yaptıracaklar.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim dönemine ait akademik takvim 13 Eylül itibariyle başlayacak.

EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı.